Piek in online kerkdiensten: 'Juist nu behoefte aan zingeving'

Van protestants-christelijk tot rooms-katholiek, 1500 kerken van allerlei denominaties zijn online te volgen. "Het gaat rap nu vanwege corona". De kerken betalen om uit te zenden, voor bezoekers is het kijken of luisteren gratis. Een hele klus voor Wierenga om de aanwas van kerken te faciliteren: "We werken in the cloud en draaien nachtwerk om het technisch stabiel te houden."

Het idee voor het streamen van diensten ontstond bij Wierenga in 2004, toen iemand in een verzorgingshuis in Deventer niet naar de kerk kon. "Nu de verzorgingshuizen deze week echt op slot zijn gegaan, is het troostvol dat mensen er nu toch een beetje bij kunnen zijn, bij hun eigen kerkgemeenschap."

Behoefte aan zingeving

De behoefte aan zingeving is juist in deze onzekere tijden groot, merkt Wierenga. Klaas Kopinga herkent dit: "De saamhorigheid neemt toe, mensen kijken om naar elkaar." Volgens hem wordt er gebroken met het idee van de maakbare wereld. "Er is in deze dagen veel aandacht voor de waarden van God en je ziet steeds vaker teksten uit de bijbel opduiken. Voor mij is God dichterbij gekomen."

De preek in de kerk van Marijke Brouwer ging ook over hoop en delen. "De wereld is maar al te vaak gericht op geld verdienen, macht en populariteit". De bijbel helpt haar. "Daar zitten voor mij hele concrete lessen in: kan ik iets doen voor mensen om mij heen? Wie kan ik een hart onder de riem steken door even een berichtje te sturen?"

De dienst was dan ook niet ingetogen vanwege de coronacrisis. "Nee, er zit veel hoop in het geloof. Dat mag best uitgezongen worden, die hoop en het vertrouwen op God."

Niet alleen online, ook op tv

Niet alleen online, ook op NPO 2 werd vanochtend een viering uitgezonden, vanuit de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo. Regionale zenders als Omrop Fryslân en RTV Oost registreerden ook vieringen. Op Facebook leidde dit ook tot kritische vragen, omdat niet alle kerkgangers anderhalve meter uit elkaar zaten in de kerkbanken.

Benieuwd hoe zo'n online-kerkdienst eruitziet? Deze dienst van de Kruispunt Vathorst is openbaar: