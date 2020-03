Coronavirus bereikt Zuid-Afrika: 'Als we niets doen, worden we overspoeld'

Als de ziekenhuizen inderdaad voller worden, zal dat ook de ongelijkheid in Zuid-Afrika blootleggen. De armere, vooral zwarte bevolking, is afhankelijke van de publieke ziekenhuizen. Die kampen nu al met een tekort aan artsen en bedden. De rijkere en hoofdzakelijk witte bevolking gaat naar de veel beter uitgeruste privé-ziekenhuizen. Er wordt nu al in lokale media gespeculeerd of de privésector intensive care-bedden beschikbaar moet gaan stellen voor arme onverzekerden.

Het fragiele gezondheidssysteem kan grote aantallen zieken niet aan, zegt professor Jeffrey Mphahlele van de Zuid-Afrikaanse Medische Onderzoeksraad. "Er is al een grote druk op de ziekenhuizen. En we zijn extra kwetsbaar om nog een andere reden. We hebben grote aantallen mensen met hiv en tuberculose. Als we naar andere landen kijken, dan slaat het virus harder toe bij mensen die al ziek zijn."

Mphahlele zegt bovendien bang te zijn dat het coronavirus een wintervirus is. "In april wordt het hier langzaam kouder. Dat kan ervoor zorgen dat we tegen een langdurige epidemie aankijken."

Nu is het moment om te proberen de besmettingen te stoppen, zegt Salim Abdool Karim. "We moeten het reizen nog verder inperken. Mensen moeten zich niet meer verplaatsen, of ze nu ziek zijn of gezond. Ik denk dat we een week hebben om het tij te keren om mensen echt hun gedrag te laten veranderen. Anders worden we snel overspoeld."