Wekdienst 22/3: terug naar de EK-zomer van 1988 en Pauw weer op tv

Ander nieuws uit de nacht:

Meer Italiaanse fabrieken dicht: in het land wordt alle niet-noodzakelijke productie stilgelegd tot 3 april, heeft premier Conte gezegd. Hij zei er niet bij welke fabrieken en bedrijven als noodzakelijk worden gezien.

Mexicaanse agent sterft bij helikoptercrash na bevrijden ontvoerde mensen: nog eens acht anderen raakten gewond. Waardoor de helikopter neerstortte is niet duidelijk.

En dan nog even dit:

Wat doe je als je rond deze tijd zou trouwen? Veel stellen hebben maanden toegewerkt en -geleefd naar het voorjaar om in het huwelijksbootje te stappen, maar de coronacrisis zet daar in veel gevallen een streep door.

Er zijn ook stellen die op een creatieve manier tóch 'ja' tegen elkaar zeggen. We spraken een koppel uit Friesland. "We wonen mooi en hadden alles in huis, dus we wisten: we gaan ervoor", zeggen zij in dit artikel, waarin je meer voorbeelden ziet van huwelijken in crisistijd.