Man die zich op tv uitsprak voor pedoseks mag in Lelystad blijven wonen

De rechtbank ziet geen reden om een man die zich op tv uitsprak voor pedoseks uit zijn huis te zetten. Woningcorporatie Centrada had daarom gevraagd omdat er onder omwonenden onrust heerst.

De rechtbank zegt dat geen sprake is van een "geëscaleerde situatie". Ook bestaat er volgens de rechter "geen concreet gevaar" voor omwonenden, meldt Omroep Flevoland.

De 25-jarige man uit Lelystad veroorzaakte onrust toen hij ruim een maand geleden in het NTR-televisieprogramma Danny op straat zei dat een kind van twee of drie jaar oud prima kan bepalen of hij of zij zin heeft in seks. Diezelfde avond ging een groep mensen verhaal halen bij de woning van de man.

Kinderporno aangetroffen

In het wooncomplex van de man begonnen omwonenden direct daarna een petitie tot uithuiszetting. Woningcorporatie Centrada zei de veiligheid van de man en de andere bewoners niet te kunnen garanderen en eiste dat hij zou verhuizen. Maar de rechter ziet daar dus op dit moment geen aanleiding toe.

De man werd kort na de tv-uitzending opgepakt omdat bij huiszoeking kinderporno werd aangetroffen. Dat was op 19 februari. Op 6 maart besloot de rechter-commissaris dat hij een maand langer in voorarrest blijft.