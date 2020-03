Corona-epicentrum Wuhan haalt controleposten weg

De autoriteiten in de Chinese stad Wuhan zeggen dat men is begonnen met het weghalen van controleposten. Die waren in januari geplaatst om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook moesten sindsdien alle 11 miljoen inwoners van Wuhan in quarantaine. Het verkeer dat Wuhan binnen probeert te komen, wordt nog wel tegengehouden.

Om te vieren dat het openbare leven mondjesmaat weer op gang komt, is in Wuhan op verschillende plekken vuurwerk afgestoken, is te zien in video's die door Chinese media naar buiten zijn gebracht. Inwoners van Wuhan reageren volgens staatszender CCTV blij op het weghalen van de controleposten.

Sinds dinsdag mogen mensen die minstens zeven dagen geen symptomen hebben vertoond kort naar buiten. Maar het is nog steeds verboden om vrij door Wuhan te reizen.

Wantrouwen

De positieve berichten uit Wuhan worden ook met wantrouwen gelezen. Een inwoner zegt tegen South China Morning Post dat zij niet gelooft dat de uitbraak voorbij is. "Ik denk dat het veiliger is om thuis te blijven", zegt ze. Ook zouden mensen elkaar wantrouwen omdat ze van elkaar denken dat ze besmet zijn.

De Chinese gezondheidsorganisatie maakte vandaag bekend dat er sinds gisteren in heel China bij nog eens 49 mensen corona is geconstateerd. Het zou gaan om een groep uitwisselingsstudenten die vanuit Europa en de VS is teruggekeerd.

De autoriteiten zeggen dat er nu 81.008 mensen besmet zijn met het coronavirus. Het dodental is sinds gisteren met zeven opgelopen naar 3255.