Ook paasvuren gaan niet door vanwege coronavirus

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar geen paasvuren zullen zijn. Maandag is er nog overleg tussen elf burgemeesters in de regio IJsselland, maar veel vuren in Drenthe en Twente zijn nu al afgelast.

"Samenkomsten kunnen niet meer, dus zo'n paasvuur ook niet", zegt Barry Gepken uit Erica bij RTV Drenthe.

Op veel plekken in Drenthe en Overijssel zou de opbouw van de paasvuren dit weekeinde beginnen. Maar de twaalf Drentse burgemeesters vinden het risico op verspreiding van het coronavirus te groot en verboden die opbouw gisteren.

In Overijssel is dat verbod er (nog) niet. Maar veel organisaties hebben op eigen houtje al besloten om geen vuren op te bouwen. In Haaksbergen bijvoorbeeld, gaat in ieder geval een van de drie grote paasvuren niet door. Ook de vuren in Enter, Heino en Wierden zijn afgelast.

Vorig jaar te droog

"We zien dat veel organisaties van paasvuren zelf al het initiatief hebben genomen om het paasvuur dit jaar af te blazen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland bij RTV Oost.

In gemeentes als Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen en Staphorst is dat besluit nog niet gevallen. Maar gezien het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zullen de elf burgemeesters van de regio IJsselland maandag hoogstwaarschijnlijk besluiten om de paasvuren ook daar af te gelasten.

Voor veel paasvuren is het het tweede jaar op rij dat ze niet doorgaan. Vorig jaar kwam dat door de droogte. Ondanks een verbod werd een aantal vuren toen toch aangestoken.