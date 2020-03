Alle EU-landen voeren ander coronabeleid, wie neemt het voortouw?

De Hongaarse regering geeft cijfers over het totaal aantal besmette patiënten, maar zegt niet in welke regio of stad de mensen wonen. Hongarije was een van de eerste landen die de grenzen op slot deden. De restaurants en cafés gaan om drie uur 's middags dicht, de sportscholen, bioscopen, theaters en bibliotheken zijn gesloten, maar veel winkels mogen openblijven. Tot ongenoegen van de burgemeester van Boedapest, die liever lege winkelstraten heeft om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In Duitsland is het onmogelijk om een hotel te boeken. In buurland Tsjechië kan dat weer wel, maar alleen als je gestrand bent. En in bijna alle landen zijn de restaurants en cafés gesloten. Kroatië en Zweden vormen een uitzondering.

Interne markt problematisch

Het echte probleem voor de EU zit hem niet in de vraag of kappers open mogen blijven met maximaal één klant in de zaak of dicht moeten. De grote verschillen van mening en de angst zitten bij de regels voor de interne markt. De handel is het bindmiddel van de Europese Unie.

Tijdens deze crisis moeten in ieder geval de noodzakelijke (medische) transporten ongehinderd door Europa kunnen rijden. De regeringsleiders besloten daarom de buitengrenzen te sluiten in de hoop de binnengrenzen open te kunnen houden. Maar premier Rutte besefte na afloop van de video-top met de andere leiders dat het vertrouwen niet meteen zou worden hersteld.

Dat hebben we deze week gezien: bij de grens tussen Polen en Duitsland stonden auto's soms meer dan twintig uur in een kilometerslange rij. Elke auto of vrachtwagen die Polen in wil, moet worden gecheckt op het coronavirus. Tot woede van diplomaten in Brussel.

Maar de Polen zijn niet de enigen. Ook aan de grens in Portugal, Estland, Spanje, Slowakije, Noorwegen, België, Litouwen, Hongarije, Denemarken, Tsjechië, België, Oostenrijk en Duitsland wordt gecontroleerd.

Dinsdag is er weer een video-top van de regeringsleiders. De echte top in Brussel, die eind deze maand gepland stond, is geschrapt.