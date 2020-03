Wekdienst 21/3: basisdienstregeling NS en Nederlandse schaker komt wél in actie

Ander nieuws uit de nacht:

'Noord-Korea vuurt raketten af, in zee beland': de Zuid-Koreaanse legerleiding zegt dat het vermoedelijk gaat om twee korteafstandsraketten.

Grote brand in hotel Santpoort-Noord: er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Ajax en Feyenoord brengen gezamenlijk eerbetoon aan zorgpersoneel: de clubs hebben in de zaterdagkranten een paginagrote advertentie geplaatst met de tekst 'hand op hand voor onze dapp're strijders in de zorg'. Ze doen dat in het weekend dat eigenlijk De Klassieker gespeeld zou worden.

En dan nog even dit:

Al het voetbal in Europa ligt stil vanwege de coronapandemie, behalve in Wit-Rusland. Daar is gisteren het nieuwe seizoen begonnen. In totaal zijn er al vier duels gespeeld. Ook vandaag werd er gevoetbald. Compleet met supporters én handen schudden. Dat levert een vreemd beeld op: