Grote brand in hotel Santpoort-Noord

In een hotel in Santpoort-Noord (Noord-Holland) is vannacht een grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een deel van een plat dak rond het hoofdgebouw in brand.

Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Enkele tientallen gasten zijn geëvacueerd en de brandweer gaat alle kamers na.

De brand in het Bastion-hotel brak uit rond 05.00 uur, meldt NH Nieuws. De brandweer verwacht de komende uren bezig te zijn met blussen.

De N208, die vlak naast het hotel ligt, is vanwege de brand voorlopig afgesloten.