'Gevonden drugslab in Hengelo kon miljoenenomzet draaien'

Een drugslab dat bijna twee weken geleden werd ontdekt in Hengelo was zo groot en professioneel dat er in een paar dagen voor een miljoen euro aan omzet kon worden gedraaid. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen RTV Oost.

In het lab, dat op 8 maart werd ontdekt in een schuur achter een kaasboerderij, werd grondstof voor speed gemaakt. Er werden vijf verdachten aangehouden: een uit Hengelo, drie uit Arnhem en een uit Den Haag.

Een van hen is volgens de regionale omroep de stiefzoon van de oude kaashandelaar die op de boerderij woont. Hij zou de schuur hebben verhuurd.

Telefoongesprekken afgeluisterd

De recherche heeft lang onderzoek gedaan naar het lab. Verdachten zijn lange tijd in de gaten gehouden en hun telefoongesprekken zijn afgeluisterd.

De rechtbank heeft besloten dat de verdachte uit Hengelo zeker de komende dertig dagen achter de tralies blijft. Van de andere verdachten is het voorarrest verlengd met drie maanden. De verdachten mogen geen contact hebben met de buitenwereld.