Voorwaardelijke celstraf voor uploaden naaktbeelden Oranjehandbalsters

Een man uit Drachten heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf opgelegd gekregen omdat hij beelden uit een saunacomplex in Nederasselt op een pornowebsite had gezet. Op de beelden waren onder anderen leden van het Nederlandse vrouwenhandbalteam te zien.

In 2018 werd de zaak bekend. De handbalsters waren twee jaar ervoor in de sauna geweest. De beelden, waarop zeven (ex-)handbalinternationals te zien waren, zijn opgenomen in een kleedkamer. De verdachte heeft de beelden niet zelf gemaakt; ze waren afkomstig van een bewakingscamera.

Veel media-aandacht

"Verdachte heeft met zijn handelswijze grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers", zegt de rechtbank. "Dit geldt temeer nu de slachtoffers deel uitmaken - of hebben gemaakt - van het Nederlandse selectieteam handbal." Daardoor hebben de beelden veel media-aandacht gekregen.

De 40-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Een aantal slachtoffers had ook om een schadevergoeding gevraagd. De rechter wees die eis volgens Omrop Fryslân af omdat niet duidelijk is hoe de man aan de beelden is gekomen.