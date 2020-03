Dankbaar Syrisch stel noemt baby Willem-Alexander

Een Syrische man en vrouw uit Putten hebben hun baby vernoemd naar koning Willem-Alexander. "Op deze manier wil ik zeggen: dank je wel Nederland", vertelt de vader aan Omroep Gelderland.

Hussein Kaymoz en Ilham Khudeir werden dinsdag om 09.03 uur trotse ouders van Willem-Alexander Kaymoz. Hij werd geboren in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Inmiddels zijn de ouders thuis met hun zoon.

Hussein en Ilham kwamen zo'n drie jaar geleden naar Nederland. Ze vluchtten met hun twee kinderen voor de oorlog in Syrië. Via Turkije kwam het gezin in Ter Apel terecht. Ze verbleven daarna in verschillende azc's en konden uiteindelijk in Putten gaan wonen.

Een vriend vertaalt zijn woorden, want Hussein leert nog Nederlands op een inburgeringscursus.

Iedereen is behulpzaam

De twee zijn ontzettend dankbaar dat ze nu in een veilig land wonen, legt Hussein uit. "De kinderen kunnen hier naar school, iedereen is behulpzaam en ik slaap goed. Dat was in Syrië wel anders."