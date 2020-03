Oud-PvdA-Kamerlid Harry van den Bergh (77) overleden

Oud-PvdA-Kamerlid Harry van den Bergh is vanmiddag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft voormalig minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot Bert Koenders laten weten.

Van den Bergh zat tussen 1977 en 1987 in de Tweede Kamer. Hij hield zich onder meer bezig met buitenland en defensie.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Van den Bergh voorzitter van Veilig Verkeer Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland. Ook was hij gemeenteraadslid in Amstelveen.

Markant

"Harry zette zich onvermoeibaar in voor een rechtvaardige wereld", schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher in een reactie. "Als Kamerlid en in vele andere rollen. Ik wens zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe." Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar noemt hem "een sociaaldemocraat in hart en nieren".

Koenders spreekt van "een markant, deskundig en invloedrijk PvdA-politicus, die veel voor de partij en het internationale vluchtelingenwerk heeft betekend". Het Nieuw Israëlitisch Weekblad noemt hem een van de meest vooraanstaande leden van Joods Nederland.