Laatste restanten MSC Zoe-containers in Waddenzee opgeruimd

De laatste resten van containers afkomstig van de MSC Zoe die in of bij de Waddenzee lagen, zijn vannacht opgeruimd. In de Noordzee, waar het schip begin vorig jaar honderden containers verloor, liggen nog wel grote stukken.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 voer het schip over de Noordzee toen 342 containers van boord vielen. Negentien containers dreven naar de Waddenzee. Een groot deel van de aangespoelde stukken was de afgelopen maanden al opgeruimd, maar er lagen nog delen op de zandplaat Het Rif, tussen Ameland en Schiermonnikoog, meldt Omrop Fryslân.

Broedseizoen

Dat de stukken er lagen was al lang bekend, maar telkens waren er niet de juiste omstandigheden om de troep weg te halen. "Dat had te maken met het broedseizoen, maar we moesten ook wachten op gunstig weer en het tij moest meezitten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Afgelopen nacht waren de omstandigheden ineens zo goed, dat de restanten konden worden opgehaald.

Op de bodem van de Noordzee liggen dus nog wel containeronderdelen. Ook liggen in de zee en op stranden vermoedelijk nog delen van de inhoud. Waarschijnlijk wordt een deel nooit teruggevonden.