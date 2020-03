Opnieuw levenslang voor dubbele moord in Staatsliedenbuurt Amsterdam

Twee criminelen die in 2012 een dubbele moord pleegden in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam hebben in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf gekregen. De rechtbank was al tot dezelfde straffen gekomen. De moord wordt gezien als het begin van de liquidatieoorlog in de Amsterdamse onderwereld.

Het gaat om de 40-jarige Anouar B. en de 31-jarige Adil A. Zij wilden eind december 2012 Benouaf A. en anderen liquideren. Benouaf A. wist te ontkomen, maar twee anderen werden doodgeschoten.

Begin van liquidatiegolf

De twee slachtoffers werden met een auto achtervolgd door de daders. Die schoten uit het raam van een rijdende auto met verschillende vuurwapens, waaronder een AK-47, een volautomatisch machinegeweer.

De kogelregen raakte woningen en een woonboot. Een van de kogels werd teruggevonden in een kinderkamer. Vervolgens openden de mannen ook het vuur op motoragenten. Die lieten zich vallen en verschuilden zich achter hun motor. Ze werden niet geraakt.

De schietpartij was waarschijnlijk een wraakactie voor de moord op de crimineel Najeb B., eerder in 2012 in Antwerpen. De aanleiding was een verdwenen partij cocaïne van 200 kilo.

Dichtbebouwde woonwijk

Het gerechtshof vindt dat de mannen "kil en gewetenloos" hebben gehandeld. "Ongekend is het gebruikte vuurwapengeweld. Er is geschoten met oorlogsvuurwapens in een dichtbebouwde woonwijk in Amsterdam. Het is een wonder dat er niet meer volstrekt willekeurige slachtoffers zijn gevallen."

Benouaf A., een van de mensen op wie de moordaanslag gericht was, werd in 2014 zelf veroordeeld tot tien jaar cel wegens de moord op Najeb B. In 2017 probeerde A. met een helikopter uit de gevangenis in Roermond te ontsnappen.