Ruim een op de tien raadsleden vorig jaar bedreigd of geïntimideerd

Een op de tien Nederlandse gemeente raadsleden is vorig jaar bedreigd of geïntimideerd. Op de helft van hen heeft dat veel impact gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur. "We moeten dit niet als normaal beschouwen", zegt Sabine van Zuydam, bestuurskundige aan de Universiteit Tilburg, tegen de nieuwssite.

Een op de drie raadsleden is door burgers uitgescholden of kreeg discriminerende opmerkingen te horen. De meeste zeggen dat zij dit over zich heen hebben laten komen, maar bijna een derde is hierdoor van slag geweest.

Er moet per gemeente een meldpunt voor agressie komen waar raadsleden terecht kunnen, vindt Wim Voermans, hoogleraar staats-en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Op dit moment kunnen raadsleden alleen landelijk melding doen. "Met een lokaal meldpunt kun je er ook echt werk van maken en het raadslid laten zien dat de gemeente achter hem staat", zegt Voermans tegen Binnenlands Bestuur.

Minder raadsleden willen door

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat in vergelijking met vier jaar geleden minder raadsleden zeker weten dat zij willen doorgaan met hun werk. Toen was dat nog driekwart, nu wil een op de drie raadsleden zich opnieuw beschikbaar stellen voor een volgende periode.

"Je kunt zeggen dat het goed voor de vernieuwing is als straks veel nieuwe raadsleden aantreden", zegt Voermans. "Aan de andere kant is het een redelijk drama voor het geheugen van de raad."

Een kwart twijfelt, maar denkt uiteindelijk wel verder te gaan. Een op de zes raadsleden stopt ermee, een kwart weet het nog niet.