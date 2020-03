Meer overvallen op maaltijdbezorgers in 2019, maar stijging neemt af

Het aantal gemelde overvallen op maaltijdbezorgers is vorig jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de politie. Toch is de stijging in de loop van het jaar afgenomen en dat komt mede door de toename van online betalingen.

In de eerste zeven maanden van 2019 was er nog sprake van een verdubbeling van het aantal gemelde overvallen (88) ten opzichte van 2018 (42).

Hoewel het aantal gemelde overvallen aan het eind van het jaar nog steeds steeg, was er geen verdubbeling meer. In het hele jaar waren er 130 overvallen, tegenover 96 in 2018, bevestigt de politie na een bericht van nu.nl.

De bulk van de overvallen zat in het eerste kwartaal van 2019. Toen waren er 60 berovingen, bijna de helft van het aantal van het hele jaar. "We zien dat de overvallen vooral in de donkere dagen van het jaar zijn, maar aan het eind van vorig jaar waren er minder dan daarvoor."

Over 2020 zijn nog geen cijfers beschikbaar. Die komen aan het eind van dit kwartaal, dus over twee weken. "Maar we zien wel dat er geen reden is voor ongerustheid", zegt een woordvoerder van de politie.

Cashloos betalen

De relatieve afname komt door meerdere factoren, zegt Jos van der Stap, coördinator overvallen bij de politie. "Een daarvan is dat het vooral gaat om serie-overvallers, dus als je die aanhoudt dan stoppen ze met berovingen."

Een andere is de toename van online betalingen. Daardoor hoeven de bezorgers geen contant geld meer bij zich te hebben. In samenwerking met de politie bevorderen de bedrijven de cashloze betalingen om de overvallen tegen te gaan.

Het ging voornamelijk om overvallen op bezorgers van Thuisbezorgd en Domino's. Sinds de coronacrisis accepteren die bedrijven geen contant geld meer, maar daarvoor nog wel. Bij Deliveroo en Ubereats kon ook voorheen alleen online betaald worden.

De overvallers zijn vooral jongeren, ziet Van der Stap. "Het is heel impulsief. Er zit geen vooropgezet plan achter, dit is geen georganiseerde criminaliteit. Ze hebben nu geld nodig, zien een bezorger fietsen en beroven diegene."

Bodycams

Domino's doet sinds eind februari in Nijmegen een proef met bodycams. Dat werkte eerder in Rotterdam heel goed, maar het wordt nog niet landelijk ingevoerd vanwege de kosten, zegt een woordvoerder.

Omroep Gelderland maakte daar deze video over: