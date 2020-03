Wekdienst 20/3: uitspraak tegen Gökmen T. en 'coronahoester' voor de rechter

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Radiostations in heel Europa draaien om 08.45 uur hetzelfde liedje: You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Initiatiefnemer Sander Hoogendoorn bedacht de actie maandag in zijn programma op 3FM. Hij benaderde enkele collega's van andere Nederlandse zenders, zoals de dj's van NPO Radio 2, Radio 10 en Radio Veronica en zo ging het balletje rollen.

Het vuurtje heeft zich inmiddels verspreid door heel Europa. Meer dan 160 zenders in onder meer Groot-Brittannië, België, Spanje, Letland en Georgië draaien straks het lied. Hoogendoorn hoopt zo Europa te kunnen verenigen in deze coronacrisis.