Indiërs ter dood gebracht die studente verkrachtten in rijdende bus

In India zijn vier mannen opgehangen die in december 2012 een jonge vrouw verkrachtten en martelden in een rijdend busje. Ze werden geëxecuteerd in een gevangenis in de hoofdstad New Delhi.

De daders lieten de vrouw, een 23-jarige student fysiotherapie, voor dood achter aan de kant van de weg. Ze had ernstige inwendige verwondingen en overleed twee weken later in een ziekenhuis in Singapore. Ze was daarheen gebracht in een uiterste poging haar leven te redden.

Woede

Het extreme geweld zette India op zijn kop. Nog nooit veroorzaakte een verkrachtingszaak zo veel emotie in het land. Massa's woedende Indiërs gingen de straat op om aandacht te vragen voor de achtergestelde positie van vrouwen. Ze eisten een einde aan de stroom gewelddadigheden tegen vrouwen en het gebrek aan strafvervolging van de daders.

De massaprotesten hadden een strengere anti-verkrachtingswet tot gevolg. Daardoor werd het mogelijk om de doodstraf op te leggen aan veroordeelde verkrachters.