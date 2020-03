Drukte bij ondernemers: 'Mensen willen de tijd nuttig doorbrengen'

Ondernemers merken dat klanten nu tijd overhouden voor een klusje binnen of buitenshuis. "Sinds zaterdag is het een gekkenhuis in deze winkel, vier keer zo druk als normaal in deze tijd van het jaar", zegt René Siebers van kluswinkel de Vakman tegen RTV Utrecht. "Mensen willen de tijd nuttig doorbrengen. Ook met het idee dat de winkels straks dicht zijn misschien."

Bij de online houthandel van Gadero in Groningen is het sinds zondag druk. "We gaan al een paar dagen helemaal los", zegt eigenaar Henk Jan Bijmolt tegen RTV Noord. "Normaal begint de drukte nadat de klok een uur is verzet, wanneer de mooie dagen aanbreken. Maar de bestelpiek van zo'n 30 procent extra opdrachten hebben we nu al."

Mensen houden er duidelijk rekening mee dat er de komende weken volop klustijd zal zijn, verklaart Bijmolt. "Schuttingen, vlonders, sierbestrating, overkappingen, alles loopt wel."

Ook tuincentra hebben niet te klagen. "Het loopt de spuigaten uit. Het is eigenlijk te druk", zegt eigenaar Henri Tjoelker van de Hubo in Opende. "Iedereen moet wat doen met de vrije tijd die ze plotseling hebben."

Vijf tot zeven dozen tegelijk

De boodschappen worden lang niet alleen gehaald bij supermarkten. Ook op de markt en bij kraampjes aan huis is het druk. "Mensen zijn goed vers fruit aan het eten en aan het inslaan", vertelt marktkoopman Henk Wijnberg aan NH Nieuws. Hij stond vandaag met een grote fruitkraam op de markt in Bussum. "Mensen zijn onbewust toch bezig met de angst dat het eten op is."

Wijnie de Jong uit Oud-Alblas heeft als hobby een stalletje waar ze kippeneieren verkoopt. Ze heeft er nu even haar handen aan vol. "Omdat de mensen soms vijf tot zeven dozen tegelijk meenemen. Dat hoeft echt niet", vertelt ze aan Rijnmond.

Haar kippen kunnen de productie niet bijhouden. "Als mensen elke dag een doosje eieren komen halen, dan is dat ook goed", legt ze uit. "Hamsteren is echt niet nodig."