Hoge sterftecijfers drukken zwaar op Italië, maar... andrà tutto bene

De gouverneur van Lombardije Attilio Fontana is woedend dat mensen nog gaan joggen in het park of een rustige passeggiata, een wandeling, door de straten maken. Dat kan zo niet langer. "Binnenkort zijn we niet meer in staat om de zieken te helpen", aldus Fontana. "Blijf alstublieft binnen. Anders volgen er nog strengere maatregelen."

Welke dat moeten zijn, specificeerde hij niet. Maar de vraag is wat nog kan helpen in Lombardije. Volgens professor Enrico Bucci van Temple University in Philadelphia is Lombardije al door zijn hoeven gezakt. In de krant La Repubblica zegt hij: "De situatie is niet meer onder controle".