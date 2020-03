Hogere celstraf voor misbruik door ex-finalist Holland's got Talent

Gitarist Lars de R. is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs met voorwaarden voor het misbruiken van tien jonge jongens. Zijn jongste slachtoffer was 4 jaar. Het misbruik gebeurde in Nederland, Kroatië en India. De R. (28) heeft het misbruik bekend.

De rechtbank had hem in 2018 veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar het hof acht de dwangverpleging niet nodig. Wel moet de man een langdurige klinische behandeling voor zijn pedofiele stoornis ondergaan en zich jarenlang aan strakke voorwaarden houden om herhaling van misbruik in de toekomst te voorkomen.

De R. was in 2009 finalist van de talentenshow Holland's got Talent. Hij gaf ook gitaarles aan jonge kinderen. Hij heeft bekend dat hij ook sommigen van zijn leerlingen heeft misbruikt.

België

Lars de R. staat in België ook terecht in een grote zedenzaak, waarin hij samen met vier andere mannen onder meer wordt verdacht van het maken van kinderporno, soms met hun eigen kinderen of stiefkinderen.

Ze zouden de opnamen op internet hebben gedeeld. Het zou gaan om elf miljoen foto's en filmpjes. Tegen De R. is in België tien jaar celstraf en vijf jaar tbs geëist.