Oud-Brandpunt-presentator Joost Middelhoff (72) overleden

De voormalige televisiepresentator Joost Middelhoff is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij presenteerde onder meer het KRO-programma Brandpunt.

Middelhoff werkte in de jaren 70 en 80 als verslaggever en presentator bij de programma's Brandpunt en Kruispunt. In de jaren 90 was hij eindredacteur bij het KRO-ochtendprogramma Ontbijt TV. De laatste jaren schreef hij voor het religieuze tijdschrift Don Bosco en verzorgde hij gastlessen voor studenten journalistiek.

Middelhoff overleed gisteren in zijn woonplaats Hilversum aan een hartinfarct. Vanwege de coronacrisis zal zijn uitvaart in kleine kring plaatsvinden. Wel heeft zijn familie laten weten dat er in mei een herdenkingsdienst is.