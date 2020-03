Celstraf voor ontucht met vijf meisjes

De Achterhoeker was ervan op de hoogte dat de meisjes een stuk jonger waren. "Er was geen sprake van gelijkwaardigheid", stelt de rechtbank. Sommige meisjes waren tijdens de seks zo onder invloed van drank en/of drugs dat ze zich er niks meer van herinneren.

De officier van justitie had vier jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. De straf die is opgelegd is dus lager. De rechtbank spreekt de man vrij van verkrachting en van het plegen van ontucht met twee andere meisjes. Daarvoor is niet voldoende bewijs.

Volgens deskundigen is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.

Vrijspraak

De advocaat van de man eiste vrijspraak, omdat er geen sprake zou zijn geweest van dwang. Vorige maand zei de verdachte in de rechtszaal dat hij nooit meisjes heeft gedwongen om seks te hebben. "Ik heb in mijn pubertijd een aantal vriendinnetjes gehad met wie ik seks heb gehad. We waren, altijd vrijwillig, allebei nieuwsgierig om nieuwe dingen te doen. Het gebeurde niet met tegenzin."

De man moet zich laten behandelen en mag geen alcohol drinken of drugs gebruiken, meldt Omroep Gelderland.