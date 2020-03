Lichaam gevonden in woning Tilburg, verdachte aangehouden

In een woning in Tilburg is het lichaam van een man gevonden. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of sprake is van een misdrijf. Wel is een 37-jarige man aangehouden.

De politie kreeg vanmorgen een melding van een getuige dat in een huis iemand op de grond lag. Hulpdiensten konden niks meer voor de man betekenen.

De verdachte meldde zichzelf in de loop van de ochtend op het bureau. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de man.

De straat waar het huis staat is volgens Omroep Brabant afgezet met hekken en zwarte schermen.