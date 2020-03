Zes jaar cel voor oud-waterpolocoach om verkrachting en ontucht

Voormalig waterpolocoach Koen P. moet zes jaar de gevangenis in voor verkrachting en ontucht. De rechter acht bewezen dat de 34-jarige man uit Leiden vier van zijn leerlingen heeft misbruikt, onder wie minderjarige meisjes. Ook moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen.

P. werkte op hoog niveau als waterpolocoach bij de Leidse club ZVL 1886. Ook werkte hij als begeleider van topsportleerlingen op een school en was hij assistent-bondscoach bij Jong Oranje. Zo kwam hij in contact met talentvolle speelsters. Hij werd in juni 2018 aangehouden en zit sindsdien vast.

P. werd door de meisjes gezien als iemand van wie ze veel konden leren. Hij zou een doorslaggevende invloed kunnen hebben op hun carrière, zegt de rechtbank. Hij bepaalde of iemand in aanmerking kwam voor het spelen van wedstrijden op hoog niveau. "Wie niet meedeed in bed, deed ook niet mee in het bad", zei het Openbaar Ministerie eerder al.

De man was zich er volgens de rechtbank van bewust dat hij grote invloed had op de jonge speelsters. Hij heeft misbruik gemaakt van de situatie. "Hij heeft zijn invloed gebruikt voor de bevrediging van zijn eigen seksuele lusten en de slachtoffers bewogen tot seksuele handelingen."

Acht jaar cel geëist

Justitie verdacht hem ervan dat hij nog zeker twee meisjes heeft misbruikt. In die zaken sprak de rechtbank hem vrij. De celstraf van zes jaar is lager dan de eis van acht jaar en een beroepsverbod van tien jaar. De rechtbank ziet geen aanleiding om hem zo'n verbod op te leggen.