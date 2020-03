Verdacht gedrag leidt tot vondst van drugs en lachgas Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom heeft de politie een grote hoeveelheid lachgas en andere drugs in beslag genomen. Het werd gevonden in een garagebox. Drie mannen vielen surveillerende agenten op, omdat ze snel de deur van de box dicht deden toen ze de agenten zagen.

De politie vond in de garagebox vervolgens zeven grote en 24 kleinere flessen lachgas. Ook werd er 850 gram hasj, 5 gram cocaïne, 3 gram hennep en veel contant geld aangetroffen. Om hoeveel geld het gaat, wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De mannen uit Bergen op Zoom, twee van 20 jaar en een van 22, zijn niet aangehouden, maar worden later opgeroepen en verder gehoord.