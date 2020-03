Duitse regering verbiedt groep Rijksburgers, invallen in tien deelstaten

Voor het eerst heeft de Duitse regering een landelijk verbod uitgevaardigd tegen een groep Rijksburgers. En de politie deed vanochtend invallen in tien deelstaten bij leiders van de groep 'Verenigde Duitse Volkeren en Stammen' en een gelieerde organisatie. Daarbij zijn meerdere (vuur)wapens en propagandamateriaal in beslag genomen. Arrestaties zijn er op dit moment niet.

Leden van de groep maken volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geen geheim van hun antisemitische, racistische en antidemocratische denkbeelden. "We hebben te maken met een groep die met hun publicaties systematisch onze vrije samenleving vergiftigen. Ook hun verbaal geweld en massieve dreigementen aan het adres van vertegenwoordigers van de staat bewijzen dat hun instelling tegen onze grondwet indruist," zegt minister Seehofer van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Afkeer van de staat

Volgens schattingen zijn er op dit moment zo'n 19.000 mensen in Duitsland die zichzelf Rijksburger noemen. Een deel van hen wordt door de inlichtingendiensten in de gaten gehouden en als rechts-extremistisch bestempeld. Vooral hun voorliefde voor wapens in combinatie met een duidelijke afkeer van de Duitse staat baart de autoriteiten zorgen.

Rijksburgers zijn een bonte verzameling Duitsers die eigenlijk alleen gemeen hebben dat ze de Bondsrepubliek en het huidige democratische stelsel niet erkennen. Zij zijn ervan overtuigd dat de geallieerden in 1945 de Bondsrepubliek hebben opgelegd aan de Duitsers en dat die daardoor niet legitiem is.

Dus, zo redeneren ze, hoeven wij de staat ook niet te gehoorzamen. Vanuit deze overtuiging weigeren veel Rijksburgers belasting te betalen en richten ze soms hun eigen koninkrijkjes op, inclusief eigen paspoorten.

Agressieve dreigbrieven

De specifieke groep 'Verenigde Duitse Volkeren en Stammen' viel onder meer op door agressieve dreigbrieven. De groep zette de minister van Justitie van de deelstaat Brandenburg onder druk om Holocaustontkenner Horst Mahler vrij te laten. Ook probeerde de groep het gemeentehuis in het Berlijnse stadsdeel Zehlendorf te bezetten en daar de macht over te nemen. Volgens Der Spiegel wordt in hun brieven ook vaak gedreigd met fysiek geweld, zoals het afhakken van handen.

Waar Rijksburgers voorheen nog werden gezien als ongevaarlijke 'gekkies', is dat beeld de laatste jaren veranderd. In oktober 2016 schoot een Rijksburger een politieagent dood, toen die bij hem binnenviel om zijn wapens in beslag te nemen. De dader kreeg levenslang en sindsdien wordt de beweging door de inlichtingendiensten in de gaten gehouden.

Het verbod op deze groep Rijksburgers volgt op een reeks recente acties tegen rechts-extremistische groeperingen. Onlangs werd onder meer de militante neonazistische groep Combat 18 verboden en werd het rechts-extremistische netwerk Gruppe S. opgerold.

Na de moord op politicus Walter Lübcke door een neonazi en de aanslagen in Halle en Hanau, allebei met een rechts-extremistisch motief, is het bestrijden van dit soort clubs voor de Duitse autoriteiten prioriteit geworden. Minister Seehofer waarschuwt dat zij zich ook in coronacrisistijd niet veilig moeten wanen. "Voor racisme en antisemitisme is in onze samenleving geen millimeter plaats", schrijft hij.