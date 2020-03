Evenementen aan de lopende band afgelast, maar wie draagt de kosten?

Annuleringen in de evenementenbranche liggen wat gecompliceerd. Afgelastingen door epidemieën en pandemieën vallen over het algemeen niet onder een evenementenverzekering, al kan een evenement in sommige polissen wel een aparte overmachtsclausule laten opnemen, zegt Halfens. "Ik denk dat Paaspop nu keurig afwacht tot er een officieel verbod is, zodat zeker is dat er aan de polisvoorwaarden is voldaan."

Wanneer de organisatie zelf beslist om het evenement af te gelasten, dan loopt die het risico dat er helemaal niks wordt vergoed door de verzekering. "En dan kunnen leveranciers en mensen die een kaartje hebben gekocht zich ook niet beroepen op de overmachtsclausule."

Op safe spelen

Dat is een belangrijk punt voor evenementen. Er zijn veel mensen die van het evenement moeten leven, zoals podiumbouwers, technici en leveranciers. "In het geval van overmacht worden zowel leveranciers als klanten van hun verplichtingen ontheven", zegt Halfens. "Paaspop hoeft dan het festival niet te laten doorgaan en mensen hoeven ook niet te betalen voor hun kaartje."

Dat geld is natuurlijk al uitgegeven, zegt Halfens. "Paaspop is een enorm evenement, met een heel grote omzet en er spelen heel hoge bedragen. Ik kan me voorstellen dat zij zeggen: we spelen 100 procent op safe."