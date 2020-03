'Zo'n schok hebben we nog nooit gezien', vier risico's nu de economie niet draait

Dat het coronavirus de economie keihard raakt, is nu al duidelijk. Het verschil tussen een normaal draaiende economie, zoals nog maar een paar weken geleden, en één waarin een virus huishoudt, is enorm. Vier gevolgen en risico's van de huidige crisis op een rij.

Minder naar buiten = minder besteden

Nederlanders moeten zoveel mogelijk binnen blijven en geven minder geld uit. Dat heeft grote gevolgen, want wat huishoudens consumeren, is samen goed voor grofweg de helft van wat we in een jaar samen in Nederland verdienen.

Normaal gaat 6,3 procent van wat huishoudens uitgeven naar eten en drinken in de horeca, 3,2 procent naar recreatie en 20 procent naar spullen waar ze in principe ook even zonder zouden kunnen, zoals woninginrichting, elektronica en nieuwe kleding. Dat is opgeteld 120 miljard euro wat nu op losse schroeven staat.

"Zo'n schok aan de vraagkant hebben we nog nooit gezien", zegt Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro. Een deel kan nog opgevangen worden via internetverkopen en online-diensten. Toch is een deel zeker verloren. Mensen drinken immers niet twee keer zoveel koffie buiten de deur of gaan twee keer zo lang op vakantie als de coronacrisis voorbij is.

De overheid blijft wel doorgaan met geld uitgeven, zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom, maar de export is onzeker en veel bedrijven zullen moeite hebben met investeringen.

Minder vraag naar mensen

Ook komen meer en meer gezonde bedrijven en organisaties in Nederland gedwongen stil te liggen. Ze maken nog wel kosten, zoals de huur van een pand en het salaris voor personeel, maar krijgen geen geld meer binnen.

Omdat grofweg 70 procent van de kosten bij een gemiddeld bedrijf uit lonen bestaat, is het al snel personeel waarop bespaard wordt. Blom: "Kijk alleen al naar de horeca en vrijetijdssector." Op dit moment werken daar ruim 600.000 mensen. Grofweg de helft van hen werkt als flexibele kracht of zzp'er, mensen die makkelijk op straat komen te staan.

En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de consumptie. Wie geen werk en dus geen inkomen meer heeft, kan minder geld uitgeven. Wat bedrijven vervolgens weer verder in de problemen brengt en voor nog meer verlies van werk zorgt.

Om die neerwaartse spiraal te doorbreken, kwam de overheid deze week met een 'bazooka' aan maatregelen, voor tientallen miljarden euro's. Dit zijn ze: