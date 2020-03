Grote drukte bij banken met bedrijven in nood

"Het is erg druk en we ontvangen veel telefoontjes." Bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kloppen massaal aan bij de banken om hulp en advies, vooral ondernemers uit de horeca, transport, detailhandel, de sierteelt en evenementen. Veel bedrijven vragen naar de noodkredieten voor het mkb, meldt ING Bank.

"Klanten bellen vooral over liquiditeitsproblemen door het acuut wegvallen van de vraag en de omzetdaling en wat dat betekent voor hun financiële verplichtingen zoals aflossingen en leasen", zegt een woordvoerder van de Rabobank.

De kredietbehoefte is groot, al kan de bank nog geen inschatting geven hoe groot. Ondernemers willen graag weten wat ze moeten doen om gebruik te maken van de noodsteunmaatregelen die de overheid dinsdag aankondigde.

Bedrijven vragen ook naar de mogelijkheden van het uitstellen van aflossingen van bedrijfshypotheken, kredieten en andere financieringen. "We kijken naar manieren om daar invulling aan te geven, want het is een van de oplossingen voor de acute financiële problemen.

Zzp'ers

De verwachting is dat snel andere bedrijven komen die liquiditeitsoverbrugging nodig hebben, als gevolg van beperkingen van sociale contacten, leveringsproblemen of vraaguitval.

De Rabobank bekijkt ook wat er gedaan kan worden voor zzp'ers. Door wegvallende opdrachten loopt hun inkomen terug en dat maakt het lastiger te voldoen aan financiële verplichtingen als een hypotheek of een lening. Tijdelijk uitstel van betalingen kan dan uitkomst geven.

De banken benadrukken dat iedere aanvraag individueel en gedegen moet worden beoordeeld en vragen begrip dat de procedure daarom nog niet altijd snel kan verlopen, zeker niet in deze aanloopfase.