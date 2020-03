Azc in Musselkanaal heropent deuren voor ruim 400 asielzoekers

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal heropent definitief. Dat heeft de gemeente Stadskanaal bekendgemaakt. Het centrum moet plaats bieden aan 428 asielzoekers.

Samen met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is besloten dat er vooral asielzoekers met een kansrijke aanvraag in het centrum komen. Er is een overeenkomst getekend voor ruim drie jaar.

Inwoners van het Groningse dorp maken zich al langere tijd zorgen over de heropening van het azc, dat in 2018 sloot. Het actiecomite 'Geen Ter Apel 2' wil dat er helemaal geen asielzoekers uit veilige landen in Musselkanaal worden geplaatst, schrijft RTV Noord. Die zouden volgens de actiegroep veel overlast veroorzaken, zoals in Ter Apel.

Het COA investeert 3 miljoen euro in het terrein in Musselkanaal. Als de verbouwing is afgerond, gaat het centrum open. Dat is naar verwachting deze zomer.