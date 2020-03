Maximale straf van 16 jaar voor gewelddadige 'rasta-overvaller' Eindhoven

De rechtbank in Den Bosch heeft de zogenoemde 'rasta-overvaller' veroordeeld tot zestien jaar cel. De man met de rastapruik pleegde begin vorig jaar negen gewapende overvallen op winkels en een tankstation in Eindhoven en een casino in Oss.

Hoewel bij de overvallen niemand ernstig gewond raakte, hadden de overvallen een grote impact op het leven van de mensen die hij bedreigde. "Ik stond altijd positief in het leven, maar dat is sinds de overval anders", zei een bedreigde winkelmedewerkster tijdens de rechtszitting.

De 52-jarige man overviel begin 2019 twee Jumbo-filialen, een Dunkin' Donuts, een Total-tankstation, bloemist en een Albert Heijn, meldt Omroep Brabant. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij zijn slachtoffers bedreigde met een pistool of groot mes.

Wapen, vermommingen en geld

Bij een overval op een Jumbo in het Eindhovense winkelcentrum Woensel sloeg hij een beveiliger met zijn pistool. Toen hij toesloeg bij Jack's Casino in Oss moest de vrouw achter de balie, onder dreiging van een pistool, op de grond gaan liggen.

Hoewel de man tijdens de rechtszaak alles ontkende, is er voor de rechtbank voldoende bewijs. De man werd op beelden van bewakingscamera's door zijn ex-vriendin herkend. In de kruipruimte van zijn huis vond de politie een wapen, vermommingen en geld dat was buitgemaakt bij de overvallen.

'Gewetenloos egoïsme'

Behalve de celstraf, moet de Eindhovenaar zijn slachtoffers en benadeelden in totaal ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen.

De rechtbank legde de man de maximale straf op omdat hij onrust en angst bij winkelmedewerkers en buurtbewoners veroorzaakte. "De verdachte trok zich hiervan niets aan en liet zijn behoefte aan geld voorgaan. Dit getuigt van gewetenloos egoïsme. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank verder mee dat de verdachte in het verleden is veroordeeld voor woningovervallen, afpersing, diefstallen met geweld, mishandeling, een poging tot doodslag en medeplegen van moord", aldus de rechtbank.