Ook Songfestival gaat dit jaar niet door wegens corona-uitbraak

Volgens de EBU, de omroepen en de gemeente Rotterdam is het voor iedereen het meest logische scenario dat het 65ste Songfestival op een ander moment alsnog in Rotterdam en dus in Nederland wordt gehouden. "We zijn enorm trots dat Rotterdam bereid is deze rol ook in 2021 op zich te nemen." Wel waarschuwen de omroepen dat in "deze buitengewone tijden" garanties niet te geven zijn.

Voor Nederland zou Jeangu Macrooy in Rotterdam het nummer Grow zingen.