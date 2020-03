Begripvolle reacties na schrappen eindtoets: 'Dit gaat veel stress voorkomen'

"Een wijs besluit", noemt de PO-Raad namens basisschoolbesturen in Nederland de beslissing om de eindtoets van groep 8 te schrappen. Die zou eigenlijk vanaf 15 april worden afgenomen, maar minister Slob heeft besloten dat de toets niet doorgaat om de werkdruk voor het onderwijzend personeel te verlichten.

"We zien dat er veel energie gaat zitten in het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs en dat is waar we ons nu op moeten richten", zegt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de vereniging voor basisscholen. "Het moet gewoon helder zijn en wij zijn blij dat er nu een helder besluit is genomen."

Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat was al leidend bij de keuze voor een middelbare schoolopleiding. Een belangrijk moment, al is zo'n schooladvies niet in beton gegoten.

Verkeerd niveau

Vorig schooljaar zat een op de drie derdeklassers op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had, bleek eerder uit een analyse van de NOS. Zo zat ruim een kwart van de leerlingen op een hoger niveau dan hen in eerste instantie is geadviseerd. Een op de tien zat juist op een lager niveau.

Bij ongeveer 8 procent van de leerlingen wordt het advies na de eindtoets nog naar boven bijgesteld, omdat ze die boven verwachting hebben gemaakt.

Bindend schooladvies

"Dat is wel een aandachtspunt", zegt Van Hoepen. "Die toets is er om te kijken of het advies kloppend is en leidt ook ieder jaar tot bijstelling van het advies. Nu wordt besloten om dat schooladvies definitief te maken."

Dat betekent volgens Van Hoepen dat kinderen die met een bepaald advies naar de middelbare school worden gestuurd, de komende tijd extra in de gaten worden gehouden. "We moeten wel nagaan of zij op de juiste plek terecht zijn gekomen, want dat effect van de toets is er nu niet. En ik kan me voorstellen dat ouders dat wel spannend vinden."