Dag van Nationaal Gebed: 'Bidden voor iedereen die troost kan gebruiken'

Crouwel hoort veel bezorgde geluiden van kerkgangers. Ook missen ze de kerk als fysieke plek waar ze kunnen samenkomen. De Dag van Nationaal Gebed moet mensen het gevoel geven dat ze toch kunnen samenzijn, op een virtuele manier. "Mensen missen het contact, het Woord en de gebeden. Op deze manier kunnen mensen toch met elkaar bidden."

Ook kunnen mensen zelf gebedsintenties indienen en videoboodschappen uploaden. "Zo hopen we een soort nationaal platform te creëren waar mensen bij kunnen aanhaken. Vanuit huis, vanuit hun werk of vanaf de plek waar ze dan maar zijn."

De Dag van Nationaal Gebed eindigt met Onze Vader. "Dat is het gebed dat alle christenen verbindt en dat iedereen ook kent", zegt Crouwel. Ook worden vanavond van 19:00 tot 19:15 uur in het hele land de kerkklokken geluid. Dat willen de initiatiefnemers in totaal drie woensdagen achter elkaar doen. "Dus als je vanavond tussen 19:00 en 19:15 uur de kerk in je buurt hoort luiden, dan is dat dus geen oproep om naar die kerk te komen. Het is een afsluiting van de Dag van Gebed."