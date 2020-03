Miljarden voor krakende economie, maar beurzen kleuren weer rood

Aandelenbeurzen zijn de dag na de massieve miljardensteun in veel landen toch weer met grote verliezen begonnen. De grote Europese beurzen openden met verliezen van 3 tot 4 procent, die al snel groter werden. De AEX noteerde halverwege de ochtend zelfs min 5,9 procent, op 399 punten. De Aziatische beurzen sloten tot 5 procent lager.

"De honderden miljarden euro's en dollars die worden uitgetrokken om de economie die kraakt onder het coronavirus, te helpen, zijn welkom, maar je lost er de crisis niet mee op, zoveel is duidelijk na een nachtje slapen", zegt NOS-economieredacteur André Meinema. "De recessie komt hoe dan ook en die zal diep en lang zijn, zo is en blijft de vrees. Het geld vangt op, verzacht en verlengt het leven van bedrijven, maar weert de economische schade niet."

'It's going to be bold'

Wall Street sloot gisteravond nog wel 5 tot 6 procent hoger. President Trump kondigde een noodpakket aan van bijna 1000 miljard dollar steun, met zelfs de mogelijkheid van 'helikoptergeld', een geldcheque voor huishoudens. "It's going be big and it's going be bold", zo verzekerde hij.

Ondertussen groeit de fall-out van het coronavirus. Vrachtwagenfabrikant DAF kondigde aan de fabriek stil te leggen en de woonwarenhuizen Ikea en Bijenkorf sluiten de deuren.

Al meer dan 80.000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd voor hun personeel, wat betekent dat bijna een miljoen werknemers aan de kant staan, één op de tien werkenden.

Chinese doorstart moeilijk

Inmiddels lijkt China er doorheen te komen en starten fabrieken weer deels op, maar de economie draait bij lange na nog niet op toeren. Het virus heeft een enorm gat geslagen. De Chinese economie is in het eerste kwartaal met 10 procent gekrompen en heeft daarmee 300 miljard euro verloren.

"De terugkeer van China in het economisch veld is bovendien ook niet makkelijk, want het land loopt op tegen Europa en de Verenigde Staten, waar bedrijven en consumenten juist plat gaan", zegt Meinema.

De olieprijs blijft door de economische malaise dalen. Brent-olie kost nu 27 dollar per vat.