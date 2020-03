Kleuterjuf van Zaanse school maakt lesvideo's voor haar leerlingen

"We staan voor een grote klus, het onderwijs", zegt kleuterjuf Nina van den Hurk-Berends uit Zaanstad. De komende weken geeft zij haar leerlingen les via online video's, nu de kinderen thuis zitten vanwege de gesloten scholen.

Het nieuws dat haar kleuters tijdelijk niet naar school mogen komen, kwam hard aan bij de juf. Dus besloot ze actie te ondernemen. "Als leerkracht voel je je heel verantwoordelijk. Je voelt de noodzaak, de kleuters hebben me nodig", zegt ze tegen NH Nieuws.

Daarom maakt ze sinds maandag dagelijks een video die haar leerlingen thuis kunnen bekijken. Elke dag staat er een ander onderwerp op de agenda. "We gaan het vandaag hebben over het maken van een brief." Elke video eindigt met een opdracht.

Voor morgen staat een rekenles op de planning. "Het is niet het niveau wat we moeten hebben", zegt Van Den Hurk-Berends. Maar volgens de Zaanse juf is het beter dan niets. De video's zijn openbaar en kunnen ook door andere kinderen worden bekeken.

In onderstaand filmpje vertelt juf Nina over haar lesvideo's: