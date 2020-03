Diefstal van katalysatoren uit auto's sterk toegenomen

De diefstal van katalysatoren onder auto's is de laatste tijd sterk toegenomen, blijkt uit gegevens die de Landelijke Eenheid van de politie heeft verstrekt op verzoek van De Telegraaf.

Oost-Europese bendes zouden het land afstropen om dit onderdeel onder auto's vandaan te halen. De afgelopen vijf maanden werd 800 keer aangifte gedaan van deze vorm van diefstal. Tussen januari en oktober vorig jaar waren er 200 aangiften.

De aanleiding voor het opvragen van de gegevens is de aanhouding van een groep Bulgaren afgelopen maandag in Zwolle. In de auto van de vier vond de politie tientallen katalysatoren.

Toyota en Honda populair

Dieven zijn geïnteresseerd in de edelmetalen rodium, platina en palladium. "Dat zit vaak in hybride auto's. Daarom zijn onder meer de Toyota Prius, Honda Civic en Honda Jazz populaire doelwitten", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid in het NOS Radio 1 Journaal. Een katalysator levert zo tussen de 50 en 100 euro op.

"Ze worden op klaarlichte dag gestolen. Er circuleren filmpjes waarop te zien is dat dieven naast de auto's stoppen, onder de auto duiken en de katalysator stelen", zegt de woordvoerder.

Het vervolgen van dieven is lastig: omdat het stelen van een katalysator in korte tijd gebeurt, worden dieven zelden op heterdaad betrapt. Als criminelen worden gepakt met een lading katalysatoren, zoals afgelopen maandag, kunnen zij alleen worden vervolgd voor heling. "Dan moeten we kijken of er camerabeelden zijn, maar vaak is dat niet zo."

Het fenomeen speelt volgens de politie ook in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden.