Jongen van 13 aangehouden voor steekpartij bij supermarkt Rotterdam

Een 13-jarige jongen die volgens de politie afgelopen weekend een supermarktmedewerker heeft gestoken met een mes, is aangehouden. Het slachtoffer is een man van 19.

De medewerker werd zondag aangevallen, toen hij vlak voor sluitingstijd de winkelwagens binnen wilde halen. Volgens de politie gebeurde dat uit het niets. De jongen van 13 uit Rotterdam zou het mes hebben getrokken. Hij raakte het slachtoffer in een hand.

Agenten hielden snel na het incident al een jongen van 16 uit Rotterdam aan, meldt de regionale omroep Rijnmond. Op welke manier hij betrokken was bij het incident, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de politie op zoek is naar meer betrokkenen.