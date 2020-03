Broer van aanslagpleger Manchester Arena schuldig aan moord op 22 mensen

De broer van zelfmoordterrorist Salman Abedi is schuldig bevonden aan de moord op 22 mensen. Salman Abedi blies zichzelf in mei 2017 op bij de Manchester Arena tijdens een concert van Ariana Grande. Er zaten veel tieners in het publiek. Hashem Abedi werkte nauw met zijn broer samen bij de voorbereiding van de aanslag.

Hashem was tot in de details op de hoogte van de terreurplannen van zijn broer en heeft geholpen bij het maken van het explosief. De Britse rechter oordeelt dan ook dat hij net zo schuldig is aan de moord als zijn broer. Zelf ontkent Hashem dat hij heeft geholpen bij het plannen van de aanslag.

Bijna duizend mensen raakten bij de aanslag gewond of raakten getraumatiseerd. Wat voor straf Hashem Abedi te wachten staat, wordt later bekend.