Deelnemers Duitse Big Brother-huis weten nog niks van corona, tot vanavond

Het lijkt haast onmogelijk dat de coronacrisis ook maar iemand ontgaan is, maar voor de dertien deelnemers van Big Brother in Duitsland is het al ruim een maand de werkelijkheid. Terwijl de rest van de wereld worstelt met de gevolgen van Covid-19, zijn de deelnemers van de reallifesoap totaal in het ongewisse.

Vanavond komt daar verandering in, zegt de commerciële tv-zender Sat1. In een live-uitzending worden de deelnemers vanaf 19.00 uur op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen.

De Big Brother-kandidaten zijn al meer dan vijf weken volledig afgesloten van de buitenwereld. Vanuit hun huis in Keulen krijgen ze volgens Sat1 niets mee van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Zes weken binnen

Toen de bewoners zich begin februari vrijwillig lieten opsluiten, waren in Duitsland nog maar enkele coronabesmettingen bekend. Ook in Italië waren er pas drie besmettingen geregistreerd. Het virus was toen vooral in China groot en voor de meeste mensen een 'ver-van-mijn-bedshow'.

Inmiddels bevinden de deelnemers zich in het epicentrum van de Duitse coronacrisis: de deelstaat Noordrijn-Westfalen is met ruim 3000 besmettingen en twaalf doden de zwaarst getroffen Duitse regio.

Kandidaten die later arriveerden, mochten hun medebewoners niks vertellen over de uitbraak van het longvirus. De Big Brother-regels verbieden de bewoners om contact te hebben met de buitenwereld of te praten over de ontwikkelingen buiten het huis. "Of het nu gaat over voetbal, de Amerikaanse voorverkiezingen of corona - de nieuwe bewoners mogen er niet over spreken", aldus een woordvoerder van het programma.