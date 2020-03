Corona-gezin na twee weken isolatie: 'Het keukenraam hielp ons er doorheen'

Ze hoorden bij de eerste dertig mensen die in Nederland besmet waren met het coronavirus. Na twee weken in thuisisolatie, mochten ze gisteren voor het eerst weer naar buiten. "Het voelde raar, ik was gewoon bang om te kuchen", vertelt de moeder van het betreffende gezin. Ze wil niet bij naam worden genoemd, maar ze wil wel eenmalig vertellen hoe haar gezin, met twee kinderen op de basisschool, de afgelopen periode heeft beleefd.

Het begon op de laatste dag van de vakantie in Noord-Italië. De vader van het gezin kreeg koorts, maar op dat moment maakten ze zich nog geen zorgen. "We wisten wel dat in sommige gebieden het coronavirus heerste, maar we dachten dat het wel mee zou vallen. "

Toen bij terugkeer bleek dat veel meer gebieden in Noord-Italië besmet waren en ook de moeder van het gezin koorts kreeg, besloten ze om contact op te nemen met de huisarts. Daar gingen niet direct de alarmbellen rinkelen omdat de praktijk die dag plat werd gebeld. Al snel werden de klachten van het gezin wel serieus genomen en werd de GGD ingeschakeld.

Ineens stonden er mensen met beschermende kleding in de woonkamer

"We lieten de GGD binnen via de garagedeur en daarna stonden er twee mensen in beschermende kleding in de huiskamer om ons te testen. Dat was heel raar." Dezelfde mensen kwamen later terug en werden een soort vertrouwenspersonen voor de gezinsleden. "Omdat we een van de eerste gevallen waren, werden we ook gebruikt om te leren. "

Uiteindelijk bleken drie van de vier gezinsleden besmet met het virus. De klachten bleven beperkt tot hoesten, keelpijn en korte tijd koorts.

Terwijl het gezin binnen moest blijven, zagen ze via de media dat er steeds meer besmettingen in Nederland bijkwamen. "We zagen op televisie ook allerlei deskundigen voorbij komen, die gelukkig hetzelfde verhaal vertelde als wij van de GGD te horen kregen. Dat gaf ons een gerust gevoel."

Dat het gezin in thuisisolatie zat, bleef in de buurt niet onopgemerkt. '"Het heeft heel wat teweeggebracht. Een vriendin deed voor ons de boodschappen en de mensen uit de straat hingen elke dag een tas aan de deur met daarin een tijdschrift, iets te kleuren voor de kinderen of iets lekkers."

Vast ritme aanhouden

Het gezin noemt de reacties in veel gevallen hartverwarmend, al waren er ook mensen die langsliepen en wat angstig naar binnen keken. Het kiepraam bij de keuken speelde een belangrijke rol om de thuisisolatie draaglijk te maken. "We deden het raam een stukje open en zo konden we even kort contact hebben met mensen uit de buurt of vriendjes van de kinderen. Dat heeft ons er wel doorheen geholpen."

Het gezin is de dagen doorgekomen dankzij een vast ritme. "We hebben roosters gemaakt waardoor de kinderen bijvoorbeeld even de tuin in gingen wanneer ze normaal gesproken gym hadden of konden knutselen als ze dat op school ook zouden doen."

De gezinsleden zijn inmiddels klachtenvrij en mochten gisteren voor het eerst naar buiten. "Dat was spannend, want je bent bijna bang om te kuchen. Je komt toch ook bekenden tegen die weten wat er aan de hand is."

Was het gezin twee weken geleden nog een geïsoleerd geval, inmiddels heeft iedereen in Nederland te maken met de gevolgen van het coronavirus. De moeder vindt de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dammen verstandig. "In het begin waren veel mensen nog wat laconiek, dat is er nu wel van af. "

Wel is ze verbaasd over de lege schappen in de supermarkten. "Wees juist blij als je elke dag een klein boodschapje kan doen. Dan heb je iets om naar uit te kijken en dat is heel waardevol."

Niet onoverkomelijk

Ze raadt mensen die de komende tijd thuis moeten zitten aan om het gewone ritme aan te houden en vooral ook positief te blijven. "Onze kinderen zijn straks zes weken niet naar school geweest, dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk.

Het voelt voor het gezin vreemd om zelf genezen te zijn, terwijl de grote piek in het aantal besmettingen nog moet komen. Ze zullen zich ook gewoon aan de maatregelen moeten houden. "Maar we kunnen in elk geval weer naar buiten en we hopen nu terug te kunnen doen, wat andere mensen in de afgelopen periode voor ons hebben gedaan."