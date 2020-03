Gebiedsontwikkelaar Chipshol verkoopt alle resterende grond aan Schiphol

Gebiedsontwikkelaar Chipshol verkoopt al zijn resterende grond rond Schiphol aan de luchthaven en bouwbedrijf VolkerWessels. Het gaat om bijna 850.000 vierkante meter aan grond ten noorden van het vliegveld bij Badhoevedorp.

De inmiddels overleden Chipshol-oprichter Jan Poot had jaren geleden grootse plannen voor het gebied. Er moest onder meer een nieuwe stad, 'Airport city', worden gebouwd, maar Schiphol zelf en overheidsinstanties zagen dat niet zitten.

Over de gronden rond de luchthaven lopen al jaren juridische procedures, schrijft NH Nieuws. Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank in Haarlem dat Luchtverkeersleiding Nederland aan Chipshol ruim 19 miljoen euro schadevergoeding moet betalen.

Overigens lijkt die laatste zaak nog niet gestreden. Chipshol hoopt ook nog miljoenen te kunnen claimen bij Schiphol. De gebiedsontwikkelaar sluit niet uit dat voor de nog lopende claims een regeling kan worden getroffen.

Aantrekkelijk bod

Hoeveel geld er met de verkoop van de grond is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Volgens Chipshol-baas Peter Poot, zoon van oprichter Jan, gaat het om een "aantrekkelijk bod". Bij de deal neemt Schiphol tevens de schadeclaim over van Chipshol tegen de gemeente Haarlemmermeer. Schiphol en VolkerWessels willen de aangekochte gronden gebruiken voor de verbetering van de bereikbaarheid van de luchthaven.

Enkele jaren terug verkocht Chipshol al een deel van de grond, ten zuiden van de luchthaven. Dat ging om zo'n 350.000 vierkante meter. AEW Europe, een Frans beleggingsfonds in vastgoed, betaalde 38 miljoen voor dit zogeheten Groenenbergterrein.

Chipshol heeft nu alleen nog een klein stuk grond bij Schiphol-Rijk, waar onder meer het eigen kantoor staat. Het bedrijf richt zich nu vooral op de nog lopende schadeclaims. Of Chipshol zich daarna gaat bezighouden met andere activiteiten, is nog niet bekend.