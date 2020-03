KPN en VodafoneZiggo hoeven netwerk niet open te stellen voor concurrenten

KPN en VodafoneZiggo hoeven hun netwerken niet open te stellen voor diensten van concurrenten. Dat is de uitkomst van de procedure die een aantal telecombedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had aangespannen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelde eerder dat KPN en VodafoneZiggo concurrenten zonder eigen netwerk toegang moesten geven tot hun netwerken, omdat ze anders gezamenlijk een te groot aandeel zouden hebben in de markt voor internetdiensten. Voor concurrenten en bedrijven zou er te weinig keuze overblijven.

Het CBb heeft dit marktanalysebesluit vernietigd. Het college oordeelt dat de ACM het bestaan van een gezamenlijke marktmacht niet heeft bewezen. "Daarmee vervalt de basis voor de aan KPN en VodafoneZiggo opgelegde regulering en sneuvelen dus ook de toegangsverplichtingen." Het oordeel is definitief.



KPN zegt "tevreden" te zijn met de uitspraak van het CBb en wijst erop dat er voldoende concurrentie is in de Nederlandse telecombranch. Dat vindt ook VodafoneZiggo: "Het besluit van de ACM zou de goed functionerende markt in gevaar hebben gebracht zonder dat daar een juiste rechtvaardiging voor is."