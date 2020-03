Volkswagen legt productie in Europa stil

Volkswagen, de grootste autoproducent wereldwijd, legt de productielijnen in het merendeel van de Europese vestigingen stil vanwege het coronavirus. Komende vrijdag, na de laatste shift, wordt de productie gestaakt, maakte VW-bestuursvoorzitter Diess vanmorgen bekend. Voorlopig geldt de maatregel voor minimaal twee weken.

Gisteren kondigde PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroen en Opel, al aan de Europese vestigingen in elk geval tot 27 maart te sluiten. Ook Fiat Chrysler, Ford en Renault hebben fabrieken gesloten.

Schouder aan schouder

In de afgelopen dagen zijn bij werknemers in de Duitse vestigingen van Volkswagen de eerste coronabesmettingen vastgesteld. De ondernemingsraad van VW is met name bezorgd over het besmettingsrisico aan de productielijnen waar mensen "schouder aan schouder" werken. De door de gezondheidsautoriteiten voorgeschreven onderlinge afstand kan daar niet worden doorgevoerd. De OR vindt vrijdag veel te laat en wil dat de productie zo snel mogelijk wordt stilgelegd.

Wereldwijd telt Volkswagen meer dan 670.000 werknemers. In veel vestigingen zijn maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werden de kantines al uit voorzorg gesloten, waardoor het personeel nu zijn eigen eten moet meenemen.

Vraag naar auto's ingestort

De aanlevering van onderdelen uit Spanje en Italië stagneert omdat de grenzen deels zijn gesloten. In China, waar VW eerder fabrieken had gesloten vanwege de epidemie, normaliseert de toestand weer, zegt de VW-top. In China is de vraag naar nieuwe auto's ingestort; inmiddels is dat ook het geval in Europa en de VS.

Eerder zei de VW-top te verwachten dat de omzet dit jaar met 4 procent toeneemt. Inmiddels kan er geen betrouwbare voorspelling meer worden gedaan, laat een financiële ceo van het bedrijf weten.