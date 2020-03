Weer raketaanval op militaire basis nabij Bagdad, derde in week tijd

Er zijn opnieuw raketten afgevuurd op een militaire basis in Irak waar militairen van de internationale coalitie gestationeerd zijn. Er zijn geen berichten over gewonden. Het is de derde raketaanval op een Iraakse basis in een week tijd.

De trainingsbasis Besmaya ten zuiden van Bagdad werd bestookt door twee raketten, meldt het Iraakse leger. De raketten kwamen terecht in een gebied dat bestaat uit landbouwgrond en een fabriek. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Op de basis worden Iraakse militairen getraind door militairen van de internationale coalitie die door de VS wordt geleid en door NAVO-trainers. Namens de internationale coalitie zitten er Spaanse militairen.

Derde aanval in een week

Woensdag kwamen twee Amerikanen en een Brit om het leven bij raketaanvallen op de Taji-basis ten noorden van Bagdad. In reactie daarop bombardeerde de VS vrijdag vijf wapenopslagfaciliteiten van een door Iran gesteunde aftakking van Hezbollah. Daarbij zouden zes mensen om het leven zijn gekomen, onder wie een burger.

Zaterdag volgde er nog een aanval op de basis in Irak. Daarbij raakten vijf militairen gewond: drie van de internationale coalitie en twee Iraakse militairen.