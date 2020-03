Auto slaat over de kop bij Gorssel na vlucht voor politie

Een auto is vannacht meerdere keren over de kop geslagen op de N348 bij Gorssel. De bestuurder was kort daarvoor met hoge snelheid op de vlucht geslagen toen hij een stopteken kreeg van de politie, meldt Omroep Gelderland.

Agenten gingen achter de automobilist aan, maar ze raakten de wagen kwijt ter hoogte van Gorssel, dat tussen Deventer en Zutphen ligt. Niet veel later troffen ze de auto compleet verwrongen aan in een weiland naast de weg.

De bestuurder en de bijrijder stonden naast het autowrak. Het waren een man en een vrouw. Beiden zijn aangehouden en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Deventer gebracht. Ze verklaarden dat er nog twee inzittenden in de auto zaten en dat die ervandoor waren gegaan.

De politie begon daarop een grote zoekactie met een speurhond en warmtecamera's en ook de politiehelikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd er niemand gevonden. Waarom de bestuurder er met de auto vandoor ging, is niet bekend.