Meisje van 5 omgekomen bij ongeval kindcentrum Steenwijk

Bij een ongeluk in een kindcentrum in Steenwijk is gisteren een meisje van vijf jaar om het leven gekomen. Dat bevestigt de directeur van het centrum in een mail aan RTV Oost.

In het gebouw zitten een basisschool, een buitenschoolse opvang en een kinderopvang.

Het meisje is volgens het kindcentrum na het ongeluk met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

Volgens de Inspectie SZW zijn vermoedelijk draadstalendeuren die tegen de muur stonden, omgevallen en bovenop het meisje beland. In het gebouw werden werkzaamheden uitgevoerd.

De Inspectie SZW doet onderzoek naar het ongeluk.