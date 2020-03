Wekdienst 17/3: overleg vluchtelingen Turkse grens en boom van het jaar

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet presenteert vanmiddag nieuwe maatregelen voor ondernemers, werknemers en bedrijven om de coronacrisis door te komen. Haagse bronnen meldden gisteren dat zzp'ers makkelijker toegang krijgen tot de bijstand.

Macron, Merkel en Erdogan praten over de situatie aan de Turkse grens met Griekenland. Ze zouden elkaar ontmoeten in Istanbul, maar vanwege het coronavirus spreken ze elkaar nu telefonisch.

Kappers rekenen verschillende prijzen voor mannen en vrouwen. Is dat discriminatie? Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak.

Vanmiddag weten we welke boom zich de Europese Boom van het Jaar mag noemen, de "boom met het meest interessante verhaal".

Via ons liveblog houden we je de hele dag op de hoogte over het nieuws en de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wat heb je gemist?

Vanaf 12 uur vandaag moeten de 67 miljoen inwoners van Frankrijk binnenblijven. 100.000 agenten controleren het uitgaansverbod. Wie toch de straat op gaat, krijgt een boete.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die naar de dokter moeten, of naar hun werk gaan. Ook boodschappen doen blijft toegestaan. Wie de straat opgaat, moet daarvoor een speciaal formulier tonen. De maatregel geldt zeker 2 weken en moet voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Onderzoekers in Rusland hebben een prehistorische cirkel gevonden die bijna volledig uit mammoetbeenderen bestaat. Het is de oudste en grootste botcirkel die in Rusland is gevonden, met een doorsnede van ongeveer 12 meter. Deze "bonehenge" werd ruim 22.000 jaar geleden gebouwd, in de laatste ijstijd. Het is niet duidelijk wat de functie of betekenis van deze constructies waren.

De afgelopen decennia zijn in Oost-Europa en Noord-Azië veel van dit soort mammoetbotstructuren gevonden, bestaande uit tientallen schedels en kaken. Onderzoekers noemen de vondst verrassend, omdat de mensen in die tijd voornamelijk jaagden en nooit lang op een plek bleven.

"Mammoetbotten zijn erg zwaar. Het bouwen van de cirkelvormige structuur betekent een enorme investering in tijd en energie", aldus archeoloog Alexander Pryor. "Er zat hoogstwaarschijnlijk een ritueel element in, ook al had de structuur uiteindelijk ook een praktisch doel."

Zo ziet de constructie eruit: